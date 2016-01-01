BU RENGİ HER YERDE GÖRMEYE HAZIR OLUN!

TREND 7 saat önce Ezgi Şuekinci

2018 yılının rengi Ultra Violet’nin etkisi hissedilmeye başlandı!

Her yıl moda, teknoloji ve medya trendlerini araştırarak, Aralık ayında bir sonraki yılın trend rengini açıklayan Pantone Color Institute, geçtiğimiz günlerde 2018 renginin Ultra Violet olduğunu açıklamıştı. Güçlü bir mor tonu olarak bildiğimiz Ultra Violet, geleceğe işaret eden yaratıcılık, özgünlük ve görsel düşünme fikrini temsil ediyor. 2017 yılında en çok karşılaştığımız renk Greenery olmuştu, şimdi sıra Ultra Violet’de! Sokakların bu güçlü renge boyanmış halini merak ediyorsanız, galerimiz sizi bekliyor.

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ