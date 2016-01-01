BLAZER ELBİSELER “BEN BURADAYIM!” DİYOR

TREND 16 saat önce Ezgi Şuekinci

2017’nin sonbahar/kış trendleri arasında blazer ceket elbiseler de var!

Hollywood’un doğumundan bu yana dünyaca ünlü yıldızlar ve tasarımcılar, pantolonların dışına çıkabilmenin yollarını arıyor. Bu sayede, yeni tasarımlar, stiller ve trendler ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz yıllarda yine Hollywood yıldızlarının başlatmış olduğu “blazer ceket elbise” akımı, çığ gibi büyüdü. Tasarımcıların özel bir mesai harcayarak ele aldığı ve harika tasarımları modaya dahil ettiği trend, 2017 Sonbahar/Kış sezonunun da gözdesi. Maskülen forma sahip olan ancak feminen bir görünüm veren blazer ceket elbiselerin uzun, kısa, dekolteli ya da dekoltesiz birçok modelini bulmak mümkün. Hem gece, hem de gündüz şıklığına uyum sağlayabilen bu ebiseler, Hailey Baldwin’den Kourtney Kardashian’a, Jennifer Lopez’den Kaia Gerber’e, Victoria Justice’den Reese Witherspoon’a kadar birçok ünlünün tercih listesinde! Sizler için derlediğimiz görünümler ise galerimizde!

HAZIRLAYAN EZGİ ŞUEKİNCİ