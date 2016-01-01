BİRAZ NOSTALJİ

TREND 8 saat önce Ezgi Şuekinci

İşte geçmişe göz kırptığımız bir moda trendi daha!

50’li 60’lı yılların hit baskısı puantiyelerin, 2018’de çok kullanılacağına dair ip uçlarını birkaç ay önce almıştık. Modern şehirli kadınlara zarafet ve şıklık vadeden bu zamansız baskı, Balenciaga, Giorgio Armani ve Dior gibi kült markaların yeni sezon koleksiyonlarında yerini aldı ve kısa süre içerisinde sokaklara sıçradı. Hem kadınsılığa dönüş misyonunu üstlenen hem de İlkbahar/Yaz sezonuna kadar uzanacak yeni bir akımın sınırlarını zorlayan puantiyeler, gardıroplardaki yerini almaya başladı bile. 2018’de, moda dışında bir yerlerde durmak istemiyorsanız, monokromatik etekler, bluzlar ve pantolonlar yardım için hazır! Yıllarca puantiye baskılarından vazgeçemeyen hatta onlarla bütünleşen Prenses Diana, sizce de çok haklı değil miydi?

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ