BİR DÜĞÜM AT

TREND 7 saat önce Ezgi Şuekinci

Bu yaz klasiğin ve sadeliğin temsilcisi kurdele detaylı tasarımlar!

Tahmin edeceğiniz üzere yaz günlerini kış mevsiminde olduğu gibi kat kat kıyafetler giyerek geçiremiyoruz. Haliyle daha yalın kombinlere doğru eğilimimizi artıyoruz. Hal böyle olunca tiril tiril elbise ve etekler, açık ayakkabılar, şortlar ve transparana yakın gömlekler radarımıza takılıyor.

Tasarımcıların klasik ve sade olan her şeyin şıklık seviyesini ayyuka çıkaracağını keşfetmesiyle birlikte birçok trend moda severlerle buluşuyor. Bunlardan birisi de kuşkusuz kurdele detaylı parçalar. Elbiselerde, gömleklerde, ayakkabılarda hatta çantalarda sıklıkla karşımıza çıkan kudeleler, yazlık tasarımlar ve stil sahibi kadınlar için aranan kan. Yaz mevsiminde stilinizi konuşturmak için biraz ilhama ihtiyacınız varsa, kurdele detaylı tasarımlardan derlediğimiz görünümlere göz atabilirsiniz…

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ