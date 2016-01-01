TREND
BİKİNİYLE TAVIR OLUR MU?
Hem de nasıl! Stil editörümüz Eda İşbilir, plajda ya da havuz kenarında cool’luğun mini kitabını yazdı, en hit parçaları da yanına iliştirdi.
Klasikten uzak duran tavrımın yeni konusu; plaj. Fırfırlı bikini altına şıpıdık giyip, kola da hasır şapka ile olmaz bu işler artık. Dönem, cool’luğu abartmaya oynuyorsa, bende de size harika bi’ bikini giyme rehberi var. Önerilerimin bir kaçını size vermeden önce, Temmuz sayısı çekimi için gittiğimiz Bozburun’da ve söylemesi ayıp, mini Bodrum tatilimizde denedim. Şöyle söyleyebilirim, etrafımdaki bakışlardan aldığım izlenimler son derece olumlu. Sizinle buluşturmaya sabırsızlandığım çekimden önce, birkaç öneriye ne dersiniz?