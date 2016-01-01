BEMBEYAZ MAYO GİYMEYE HAZIR MISINIZ?

TREND 2 gün önce

Her sene değişen mayo trendlerine bir yenisi daha eklendi: Bembeyaz Mayolar!

Yazın plajlarda tarz mayolarımızla boy göstermeyi seviyoruz. Küçük bir detay ile havalı görünen tek parça mayoların bu sezon en havalısı bembeyaz renkli olanları. Aslında bu trend, kusurları belli ettiği için ve beyaz tenlilere yakışmayacaklarını düşündükleri için çoğu kesim tarafından hala ön yargıyla yaklaşılıyor.Kalın kumaşları tercih etmeniz gereken bembeyaz mayolar, bronz teniniz ile çok havalı duracak. Ünlü yıldızların ve blogger’larında tercih ettiği bembeyaz mayolar ile 90’lar havasınıda yakalayacaksınız. Bembeyaz mayolarınızın içinde kendinizi Bond kızı gibi hissedecek ve kendinize olan güveniniz artacak.

YAZI DİLARA YILMAZ