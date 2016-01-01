BAŞPARMAĞIM NEREDESİN?

TREND 2 gün önce Dilruba Karaköse

Céline'in en yeni ayakkabı trendi...

Modanın gündemi sık sık değişirken, trend parçalar da bu durumdan nasibini kolaylıkla alıyor. Bazen bir ceket, bazen bir çanta… Arzu nesnesi haline getirdiğimiz, Instagram’ın moda blogger’ları tarafından hemen kabul gören bu parçaların en yenisinde ise Céline imzası var.

Söz konusu damgasını terliklere vururken, “Pirate” adı verilen modellerin diğerlerinden ayrılan en temel detayı ise sadece baş parmakları kapatıyor oluşu. Ne derece rahat olduğu bilinmez ancak, farklı bir duruş sergilemek açısından oldukça iddialı. Topuklu olmalarıyla şıklığı beraberinde getiren bu terlik ve ayakkabılar aynı zamanda her kombine uyum sağlayacak türden.

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