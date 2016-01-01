BALIĞA ÇIKIYORUZ

TREND 4 gün önce Dilara Yilmaz

2018 Yazını devasa hasır şapkalarla güneşten korunarak geçirdikten sonra kova şapkalarla sokak modasının cool çocuğu olmaya hazırız.

Her kombine farklı bir hava katarak tamamlayan en temel aksesuar olan şapkalar son 3 sezondur gardıroplarımızın vazgeçilmezi haline geldi. Geçtiğimiz yaz “baker’s boy” diye geçen kasket şapka dalgasıyla başlayan şapka takma alışkanlığımız, Fransız beresinin Dior ile birlikte yükseliş yaşamasıyla kış sezonunda hepimizi bir parizyene çevirmişti. Jacquemus’un devasa büyüklükte ki “Le Grand Chapeau” modeli şapkasının adeta Instagram fenomeni olmasıyla da bu yazı hasır şapkaların altına sığınarak geçirdik. Sonbaharın yavaş yavaş hissedilmeye başlamasıyla da ş hissedilmeye başlamasıyla da haliyle yeni bir model arayışına girdik. Kova modeli olarak geçen ve balık avına çıkıldığında takılan “bucket” şapkalar 2018 Sonbaharının gözdesi olacak. Koleksiyonlarda yavaş yavaş sinyalini veren bu trend, geçtiğimiz hafta gerçekleşen Kopenhag Moda Haftası sokak stilinde de karşımıza bir hayli çıktı. Hızlı moda markalarının Sonbahar-Kış koleksiyonlarında da yer verdiği bu minimal parçaya bir şans vermelisiniz.

YAZI DİLARA YILMAZ