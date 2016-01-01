ATKI KULLANMA SANATI

TREND 17 saat önce Ilgaz Gökırmaklı

Soğuk ayların vazgeçilmezi atkılarla sokak stilimiz hareketleniyor.

“Winter is coming” diyerek getirdiğimiz kış ayları iyiden iyiye kendisini hissettirirken, sokak stilimiz çoktan şekil değiştirmeye başladı bile. Mevsim dostu büyük boy battaniye atkılar ise şu sıralar herkesin ihtiyacı. Herhangi bir kıyafetin üzerine rastgele atıp, soğuktan korunmanın dışında ruh halinize veya kişisel stilinize bağlı olarak birkaç farklı şekilde giyebilirsiniz. Sokak stilinize ilham verecek üç farklı kullanım önerisi aşağıda sizi bekliyor.

Kemerlerinizi takın!

Adım: Uzun ve dar olabilmesi için atkınızı yatay olarak katlayın. Adım: Omuzlarınızı eşit derecede fakat gevşekçe örtün. Adım: Atkınızı kemerinizin içinden geçirin.

İşte şimdi dikkat çeken bir atkınız var!

Sarıp sarmala

Adım: Atkınızı her omzunuza eşit bir şekilde örtün. Adım: Ön köşelerden birini ters omuzun arkasına çekip, fuların altına sıkıştırın. Adım: Geride kalan ön köşeyi alın, ters omuzun üzerine yerleştirin ve yerinde tutmak için boynunuzun arkasına sokun.

İpucu: Atkınız ne kadar büyük olursa, sonuç o kadar iyi olacaktır.

Fırlat gitsin

Adım: Uzun ve dar olması için atkınızı yatay olarak katlayın. Adım: Omuzlarınızı eşit derecede fakat gevşekçe örtün.

Evet, bu kadar zahmetsizce şık olmak mümkün.