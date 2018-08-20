ARZU NESNESİ

TREND 13 saat önce Dilara Yilmaz

It-ayakkabılara bir yenisi daha ekleniyor, The Row “Nude Sandals”…

Bir kadın için en olmazsa olmaz şey ayakkabıdır. Daha küçüklükte annelerimizin topuklu ayakkabılarını giyme arzusu bulunur. İlk topuklu ayakkabılarımızın hepimizde yeri ayrıdır. Carrie Bradshaw’ın Manolo’ları gibi herkesin kendine has, özel bir ayakkabısı vardır. Zamansız ve minimal tasarımıyla “o ayakkabı” olacak bir topuklu sandalet var. Mary-Kate ve Ashley Olsen kardeşlerin markası The Row belki de bu yaz ve sonbaharın fenomen ayakkabısını tasarlamış olabilir.

“Nude” isimli küçük topuklu sandalet adı gibi ayağı çıplak bırakıyor. İncecik bantlarıyla ayağı nasıl tutuyor diyebileceğiniz bu sandaletler şimdiden tükenmiş durumda. Her gardıropta olması gereken bantlı bir topuklu sandalet için güzel bir alternatif sunan The Row “Nude Sandals” radarımıza girip kalbimizi fethediyor.

YAZI DİLARA YILMAZ