ARZU NESNESİ: LOUIS VUITTON PALM SPRINGS

TREND 2 saat önce Yunus Başaran

Her sezon beğenimize yeni koleksiyonlar sunuluyor ve bu koleksiyonlar arasından sıyrılıp arzu nesnesi haline gelen nadir parçalar oluyor.

Bu sezon sırt çantalar hem kullanım rahatlığı hemde kombinlere uyumu nedeniyle, tanıtılan koleksiyonlar içerisine en çok eklenen çanta modellerinden biriydi. Ancak sırt çantalarına olan ön yargılarımız sebebiyle yeterli ilginin görülmediğini düşünüyoruz. Bu modellerden biri var ki “Arzu Nesnesi” haline gelen, Bella Hadid, Rihanna gibi ünlü trendsetter’ların ellerinden düşürmediği Louis Vuitton Palm Springs sırt çantası en çok gözümüze çarpanlardan biri oldu. Bu çantalar, markasından çok işlevinden ötürü tercih listelerinde. Baktığınızda retro gibi gözükse de, boyut olarak diğer sırt çantalarına göre daha küçük ve daha pratik ve kullanışlı. Siz de “Çoğu eşyamı toplasın ama bavuldan da hallice olmasın.” diyenlerdenseniz bu tür sırt çantaları kombininizi destekleyecek harika bir ürün olabilirler!

YAZI SEZEN BERKKAN