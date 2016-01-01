ANNE ELİ DEĞİMİŞ GİBİ!

TREND 1 saat önce Dilara Yilmaz

Bu hırkalar, Instagram post’larının olmazsa olmazlarından...

Günümüzde Instagram’da blogger’ların ya da ünlülerin paylaştıkları ürünler bir an da popüler olabiliyor. Şu sıralarda ise blogger’ların üzerinde kalın el yapımı hırkalar var. Anne eli değmiş hırkaların markası ise Mum’s Handmade. Markanın kurucuları, 2013 yılında Selanik’te annelerinin kışın kazak örmesi üzerine markayı kurmaya karar vermişler. Markanın popüler en çok satan ürünü her renginin mevcut olduğu “Warm Up” isimli ahududu şekli örgü kolları ile bol kesimli hırkalar. Hırka haricinde şapka, kazak, atkı hatta bikinileri de var. Mum’s Handmade hırkalara internet sitelerinden ulaşabilir ya da annenizden örmesini isteyebilirsiniz.

YAZI DİLARA YILMAZ