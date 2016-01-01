ANANAS OUT MUZ IN!

TREND 10 saat önce Ezgi Şuekinci

2018’in popüler baskısı, muz desenleri olacak!

Meyveler, ilkbahar/yaz sezonu için vazgeçilmez ikonlar haline geldi. Neredeyse her yaz, farklı bir meyvenin desenlerine boğulduğumuz da bir gerçek. Geçtiğimiz yıl tüm dünyayı kasıp kavuran, giyimden aksesuara hatta ev dekorasyonuna kadar her yerde gördüğümüz ananasların devri nihayet kapanıyor. Şimdi sıra muzlarda!

Dünyaca ünlü ikonik marka Prada’nın S/S 18 defilesinde gördüğümüz muz küpeleri ile Fendi’nin muz şeklindeki çantası, 2018’in baskı trendine dair sinyaller vermişti. Beklenen oldu ve tasarımcılar muz üzerine yoğunlaşmaya başladı. Ganni ile Cecile gibi markaların da koleksiyonlarına muz desenlerini dahil etmesiyle birlikte, bu yaz hangi meyveye doyacağımız da kesinleşmiş oldu. Daha şimdiden kışlık giysiler üzerinde görmeye başladığımız muzlar, kuşkusuz ilkbahar ile birlikte sokak modasının hakimi olacak.

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ