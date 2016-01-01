9 CANLI SEUL İLHAM PERİLERİ

TREND 8 ay önce

Seul'ün bir moda merkezi olmasının tek bir nedeni yok. Sokakları ilham taşıyan kombinlerle dolu. Absürd sandığınız bu look'lar trendlerin toplu analizleri gibi.

Kore dizileri birkaç sezondur yerli ekranı ele geçirmiş durumda. Moda dünyası da aynı şekilde Seul’a takmış durumda. Bu obsesyonun altı boş değil. Sokak stilleri gerçekten ilham verici. Böyle ilk gördüğünüzde garip gibi geliyor ama dikkatli baktığınızda hiç de mantıksız değil. Bir de uygularsanız çok güzel göründüğünüzü fark edebilirsiniz. Seul moda haftası, birdenbire #bff’imiz olan trendleri bize fısıldamıştı. İşte style genius’ların elinden çıkma 9 trend.