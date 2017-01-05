8 MADDEYLE ERKEK GÖMLEĞİNİN KADIN HALİ

TREND 20 saat önce

Annelerimizden ve kızkardeşlerimizden sonra artık erkeklerin de gardırobunu ele geçirme zamanı geldi

“Bir sürü kıyafetim var ama hiç bir şeyim yok.” cümlesi size de tanıdık geliyor mu? Neredeyse her gün gardırobun önünde ne giyeceğimize karar verirken aklımızdan geçiyor bu cümle. Fakat şu da bir gerçek ki ne yaparsak yapalım, kredi kartlarımızı ne kadar fütursuzca kullanırsak kullanalım hiç bir zaman kıyafetlerimiz yeterli olmayacak. Bu yüzden elimizin altındaki farklı hazinelerin peşine düşmemiz kaçınılmaz oluyor. Giymesi biraz yaratıcılık gerektirse de, henüz farkında olmadığınız bir hazineden bahsetmek istiyorum; erkek gömlekleri! Peki nasıl giyilir? Cevabı aşağıda…

1-

Birinci gömleği, yakalarını omuzlarınıza düşürerek omzu açık bir bluz haline getirebilirsiniz. İkinci gömleği ise düğmeleri arkaya gelecek şekilde etek haline getirerek belinizden bağlayın.

2-

Yine düğmeleri arkaya gelecek şekilde giydiğiniz gömlekle bir midi boy etek yapabilirsiniz. Üzerine bağladığınız renkli bir gömlekle kıyafetinize eğlenceli bir hava verebilirsiniz.

3- İki farklı gömleğin düğmelerini hem önden hem arkadan ilikleyip kolları belinizden bağlayarak mini bir elbise yapabilirsiniz.

4-

İki gömleği önden ilikleyip kollarını ters yönden çevirip bağladığınızda da yukarıdaki gibi bir etek yapmış olacaksınız.

5-

Derin V yakası olacak şekilde önden ve arkadan ilikleyerek yaptığınız elbiseyi, belinize bağladığınız üçüncü bir gömlekle daha rahat bir hale getirebilirsiniz.

6-

Parizyen havası vermek için ise ilk adımınız birinci gömleği önden straplez yapıp, arkadan kolları çapraz geçirip boyunda birleştirmek. Sonrasında ikinci gömleğin kollarını arkanızda fiyonk yaparak bağlayın. Son adım ise arkadan sadece fiyonk görünecek şekilde üçüncü gömleği bağlamak.

7-

Sezonun en dikkat çekici parçası tabii ki asimetrik kıyafetler. Yaratıcılığınızla evde bile yapabileceğiniz bu asimetrik elbise için ise düğmeleri biraz kaydırarak ilikleyin ve kolları tersten geçirerek bağlayın.

8-

Biri önde diğeri arkada olacak şekilde giyip arkadakinin kollarını önden bağladığınızda straplez kalp yaka bir elbise yapmış olacaksınız.

HAZIRLAYAN MELİDA ALEKSANYAN