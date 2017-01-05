6 DEFİLEDEN TEK KÜPE TRENDİ

TREND 1 ay önce

2017 İlkbahar-Yaz sezonunda tasarımcılar ister sağa ister sola, küpeleri tek tarafa takmayı buyuruyor.

80’lerde tek kulağı açık bırakan kabarık permalı saçları tamamlayan tek taraflı küpeler, 90’larda büyüyen boyutuyla omuz hizasına inmişti. Hatta 90’larda iki arkadaşın gösterişli bir çift küpeyi birlikte satın alıp, birer tekini kullandıklarına dair söylentiler bile var. 2017 İlkbahar-Yaz sezonunda sözü geçen bu trend tekrar podyumları ele geçirmişe benziyor. Zira Stella McCartney’den Fendi’ye, moda devleri özgür tavırlarını aksesuarlara da taşıyor. Bu trendin en güzel yanı ise, artık tekini kaybettiğiniz küpenizi mücevher kutusunda yalnızlığa terk etmenizin gerekmemesi. Tarafınızı seçtiyseniz, küpelerinizi gözden geçirmenizin ve en büyüğünden göz alıcı bir parçayı kutunuza eklemenin zamanı geldi.

HAZIRLAYAN MELİDA ALEKSANYAN