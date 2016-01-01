2018’İN STİL YANLISI AKSESUARLARI

TREND 6 saat önce Ezgi Şuekinci

Sezonun en taze 6 trendini sizler için derledik!

Önceleri moda, uzun süreli döngülerden oluşan bir dinamiğe sahipti ancak şimdi durum biraz daha farklı. Çünkü günümüz modası, dünyaca ünlü markalardan, influencer’lardan ve it girl’lerden etkilenmeye başlamasından bu yana çok daha değişken bir yapıya sahip hale geldi.

Bildiğiniz gibi 2017’nin son ayları da dahil olmak üzere, bir süredir 2018 trendlerini inceliyoruz ve hit parçaların sezona hakimiyeti hakkında bilgiler veriyoruz. Bu kez konumuz, 2018’in gelmesiyle birlikte moda dünyasında dalgalanmalara yol açan stil yanlısı aksesuarlar! Moda haftalarının gösterişli podyumlarına şöyle bir göz attık ve 2018’in gözde aksesuar trendlerini derledik. Çirkin (!) sneaker’lardan mikro güneş gözlüklerine kadar birçok taze trend için galeriye devam edin!

Çirkin Sneaker’lar

Öncelikle bu trend için dünyaca ünlü ikonik marka Balenciaga’ya teşekkür etmeden geçemeyiz. Zira kendisi, çirkin ayakkabı furyasının baş kahramanlarından biri! Çirkin ayakkabı dediysek aklınıza gerçek manada “moda dışı” olan bir sneaker gelmesin. Hatta tam aksine bu ayakkabılar, moda dünyasının kalbinde taht kurmuş durumda. Ayrıca ayakkabıların Prada, Acne Studios ve Nike versiyonlarını da bulabilirsiniz. İşte ironi dostu çirkin(!) ayakkabılar.

Micro Güneş Gözlükleri

2018, tüm yüzü kaplayan oversized güneş gözlüklerinin devrini kapatıyor. Çünkü tasarımcılar bu sezon mikro boyuttaki bu gözlükleri modaya kazandırmak konusunda çok kararlı!

Scrunchies (Saç Lastikleri)

1990’lı yılların hitlerinden biri olan büyük lastik tokaların geri dönüşüne anbean tanıklık ettiğimiz doğru. Bu geri dönüş için teşekkürlerimiz yine Balenciaga’ya ve It Girl kavramının vücut bulmuş hali olan Bella Hadid’e gidiyor! Buram buram retro kokan bu tokalar hiç de fena görünmüyor. Siz ne dersiniz?

Disko Küpeler

2018, ışıltılı aksesuarları seven stil sahibi kadınlar için güzel bir yıl olacağının sinyallerini vermeye devam ediyor. Çünkü sezonun öne çıkan küpe trendleri arasında disko küpeler kendisine harika bir yer buldu. Moda haftalarında birçok kez karşımıza çıkan bu parıltılı küpelerin en iyi versiyonları kuşkusuz Isabel Marant ve Saint Laurent!

Old-School Logo El Çantaları

2017’de, “Büyük Logo” trendinin yeniden canlanmasına şahitlik etmiştik. Bu sevilen trend 2018’in hitleri arasına da dahil oldu ve Chanel ve Fendi gibi büyük markaların ikonik çanta tasarımlarıyla buluştu!

İnciler

Dönemsel olarak karşımıza çıkan ve kuşku duymadan zamansız trendler arasında gösterebileceğimiz inciler, yine aksesuar modasının en gözde üyelerinden biri! 2018’i ısıtan ve sayısız podyumda görülen incilerin Gucci, Chanel ve Y-Project halini çok seveceksiniz!

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ