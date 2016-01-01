2018’İN ROMANTİK TRENDİ

TREND 8 saat önce Ezgi Şuekinci

Yakın markajımız altındaki sezon trendlerini kurcalamaya devam ediyoruz!

2018 yılının trend cümbüşünü kurcalarken yine geçmişten gelen bir moda parçası ile karşılaşıyoruz; vintage görünümlü, romantik fırfırlar! 1980’li yılların popüler detayı fırfırlar, 2018 kışında yeniden moda yarışına dahil oluyor. Son aylarda moda haftalarını takip ettiyseniz Balenciaga ve Saint Laurent gibi dünyaca ünlü markaların bu canlanan trende katkısının hayli büyük olduğunu görmüşsünüzdür. Hatta yakın zamanda alışveriş sitelerini veya mağazaları ziyarette bulunduysanız zarafetin ve kadınsılığın temsilcilerinden sayılan bu şahane detaya rastlamış olabilirsiniz. Biz bu geri dönüşü çok sevdik. Siz ne dersiniz?

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