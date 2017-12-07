2018’İN RENGİ BELLİ OLDU!

TREND 8 saat önce Dilara Yilmaz

“Greenery” yeşiliyle 2017’yi geçirdikten sonra, “Ultra Violet” moruyla 2018’e giriyoruz.

Her Aralık ayında önümüzde ki senenin rengini açıklayan Pantone Color Institute, 2018’in rengini açıkladı. “Ultra Violet” isimli moru seçen enstitü, rengin geleceğe işaret eden özgünlüğü, yaratıcılığı ve hayalci düşünceyi ileten kozmik bir mor olduğu görüşünde. Pantone Color Institute yönetici direktörü Leatrice Eiseman, renk hakkında “Yaratıcılık ve hayal gücü gerektiren bir zamanda yaşıyoruz, “Pantone 18-3838 Ultra Violet, bilinçliliğimizi ve potansiyelimizi daha üst seviyeye çıkaran mavi tabanlı bir mor, adeta yerli bir yaratıcı ilham kaynağı” yorumunu yaptı. Müzikal ikonlara değinen Eiseman, Ultra Violet gibi koyu morların uzun zamandır “karşıt kültür, geleneksel olmayanlık ve sanatsal parlaklık” sembolü olduğunu kaydetti.

Lighting the way for the year ahead, Pantone announces PANTONE 18-3838 Ultra Violet as the Color of the Year 2018! 💜🔮🎆 A dramatically provocative and thoughtful purple shade, #UltraViolet communicates originality, ingenuity and visionary thinking that points us to the future.#COY2018 Link in bio to learn more about #UltraViolet A post shared by PANTONE (@pantone) on Dec 7, 2017 at 5:57am PST

YAZI DİLARA YILMAZ