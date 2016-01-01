2018’İN MODA TRENDLERİ

TREND 5 saat önce Dilruba Karaköse

Pinterest'in hazırladığı listeye göre, yeni yılda neleri takip edeceğiz inceleyelim.

Bazen absürt bazen de dudak uçuklatacak güzellikte trendlerle bir seneyi daha arkamızda bırakmaya hazırlanıyoruz. Sosyal medyada da sıklıkla karşımıza çıkarlarken, ilham almak için en çok başvurduğumuz yollardan biri de Pinterest. Durum böyle olunca bu güzide site de 2017’de karşımıza çıkan ve etkisini yeni seneyle birlikte göstermeye devam edecek trendlerle karşımıza çıkıyor. Gelin hep birlikte göz atalım;

1. Bere

Özellikle soğuk havaların gelişiyle kısıtlı aksesuar boşluğunu mükemmel şekilde dolduran bereler, farklı formlarıyla her kombini başka bir seviyeye taşımakta usta.

2. Rugan ve deri

Hemen hemen her marka, rugan ve deri akımına kapılıp ayakkabıdan cekete kadar pek çok parçayı koleksiyonlarına mutlaka dahil etti. Görünüşe bakılırsa etmeye de devam edecek.

3. Layering

En basit yoluyla kat kat giyinmek olarak tanımlanabilecek layering, 2018 yılında da hiçbir yere gitmiyor.

4. İşlemeli ayakkabılar

İnci, kalın tokalar ya da biraz ışıltı… Sezonun en gösterişli trendi, tüm bakışları ayaklara çeviriyor.

5. Logomania

En çok sokak stiliyle damgasını vuran logolar, özellikle tişörtler de oldukça güçlü bir duruşa sahip. Yeni yılda da pek çok makarnanın radarına gireceğine eminiz.

HAZIRLAYAN DİLRUBA KARAKÖSE