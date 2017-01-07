2017’YE GİRİŞ İZNİ OLMAYAN 7 TREND

TREND 1 saat önce

Geçtiğimiz yıla damgasını vuran bazı trendlere 2017'de veda etme zamanı.

2017’nin gelişiyle beraber istediğimiz şeyler listesinde değişim en başta geliyor. Bu değişimin en sık görüldüğü moda dünyasında ise dengeler her an değişmeye hazır. Yeni sezon koleksiyonlarıyla birlikte trendler de değişiyor ve bazıları bu yıl aramızdan ayrılacak. Aramızdan ayrılacak 7 trendi sizler için sıraladık.

1- Metalik Plise Etekler

Gümüş ve altın tonları başta olmakla birlikte, pembe, mavi, sarı gibi canlı renklerle de bir dönem hayatımıza renk getirdi kabul. Ancak bu sezon metalik renklerden ziyade kadife ve süetler çok daha revaçta.

2- Balerin Babetler

Miu Miu’nun “Ballerinas” modeliyle gözde haline gelen bilekten bağlamalı bu babetler kısa zamanda çok tutuldu. Ama gerçek hayatta balerin olmadığımız gerçeğini kabul edip, bu babetleri de 2016’yla beraber geride bırakıyoruz.

3- Omuzları Açık Üstler

Özellikle yazın kot pantolon, etek ve şortlarla risksiz bir şekilde tarz olmanın yolunu açtılar. Elbise formundaki şirin halleriyle de dolaplarımızın anahtar parçalarındandı. Yeni sezonda bu fenomen yerini one-shoulder top olarak tek omuzun açık olduğu modellere bırakıyor.

4- Choker Kolyeler

Hepimiz sevdik ve takı çekmecemizde cömert bir yer ayırdık onlara. Ama her güzel şey gibi choker’lara da veda etme zamanı geldi. Onun yerine birkaç farklı boyutta kolyenin kombinlenmesi daha derin ve modern bir görüntü ortaya çıkarıyor.

5- Süet Elastik Çizmeler

Kardashian ve Jenner klanının meşhur ettiği bu çizmeler, bir süre ünlü modellerin de ayaklarından çıkmadı. Bu yükselen trend zamanla herkes tarafından kabul edildi ve o kadar çok kullanıldı ki, aramızdan ayrılacak olmaları sevindirdi desek yeridir.

6- Tüylü Terlikler

Gucci ile hayatımıza giren tüylü terliklerin farklı versiyonlarına da şahit olduk. Yüksek kesimin hızla benimsediği bu trend estetik ve şık mıydı tartışılır ama 2017’de aramızda olmayacakları iyi bir haber.

7- Lace Up Üstler

Pantolon ve şortlarla uyumu kendisine çekti ilk başta. Verdiği seksi hava da tercih edilir kıldı lace up’ları. Ama o kadar çok kullanıldı ki sokakta yürürken bile pişti olmak mümkündü.