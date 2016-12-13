2017’NiN YÜKSELEN 8 BAHAR TRENDİ

TREND 7 dakika önce

"Bir an önce bahar gelsin ve havalar ısınsın" diye dua edenlerdenseniz, haberimiz tam size göre.

Kar yağışı biraz fazla olmadı mı diye söyleniyoruz belki de. Tahmin edilenden çok yağıyor, haklısınız. Kışın giyinmek biraz zor olabilir. Bu yüzden geçiş mevsimleri aşıklarını sevindirecek bir haberimiz var. Bahar sezonunda gardırobunuzda yer vermeniz gereken 8 trendi sizler için derledik.

1. Tudor

2017 İlkbahar/Yaz defilelerinde ağırlıklı olarak dikkatimizi çeken, Elizabeth çağından fırlamışçasına gösterişli, kabarık kollar bütün dikkatleri üstüne toplamıştı. J. W. Anderson sunumu için esin kaynağının, 8. Henry olduğunu belirtti. Gucci, Valentino ve Burberry sunumlarında da aynı hava hakimdi.

2. Çizgiler

Geçtiğimiz birkaç sezon trend listelerinden eksik olmayan çizgiler bu sezon da hayatımıza çok şey katacak gibi. Ancak tek bir farkla, göz yormayan, daha belirgin çizgiler block renklerle karşımızda bu sefer. Çizgi kullanımında ise bu sefer bir özgürlük söz konusu, dikey ve yatay çizgi ayrımı yapılmıyor.

3. Pantalon Üzeri Elbiseler

Başlarda çok yadırgadığımız, sonraları ise oldukça alıştığımız hatta yakınlarımıza tavsiye ettiğimiz bu stil bu sezonda hayatımızda. Layering akımının bir alt kategorisi sayılabilecek, elbise altı pantolon bu senonunda gözdeleri arasına girecek.

4. Pembe tutkusu

Tatlı, şeker, cimcime kızların rengi. Çıtkırıldım değilim diyen kızlar ise bu rengi uzun süre kullanmamak için direnmişlerdi. Ta ki Suicide Squad ile tanıştığımız Harley Quinn’e kadar. Kendisi kötü kadın figürlerinin en sevilenlerinden ve de pembeye bayılıyor. Tabiki bu işin şakası. Pembe renginin tek renk hakimiyetindeyken geçerli olduğunu düşündüğüm bu düşünce, yerini bin bir çeşit pembeye bıraktığında kullanım alanları arttı. Son sezonda popüler olan pudra pembesi favoriler arasında.

5. Slogan Tişörtler

Feminizm kokan sloganların ağırlıklı olduğu tişörtleri, bu yaz top modellerin üzerinde görünce hepimiz vurulmadık mı? Uzun veya kısa mesaj içeren bu cümlelerin basılı olduğu tişörtlerin varyasyonlarına daha çok denk geleceğiz.

6. Kalp Motifi

Emojiler hayatımıza girdikten sonra giyime uyarlanması çok uzun sürmedi. Dudaklar, zafer işareti, gülümsemeler… Ama içlerinden birisi emojilerin en çok sevileni: kalp. Bu sezon kalp emojisi yada simgesini kazaklarda, tişörtlerde görmeye hazır olun. Hem de devasa boyutlarda.

7. Büstiyer / Korse

Vamp giyimin, seksapalitenin olmazsa olmazlarından korseler kadınların en iyi dostu desek yanlış sayılmaz. Birçok kusuru kapatmasından tercih ediliyorlar. Aynı şekilde büstiyerlerin göğüs toparlama ve askısız olmasından ötürü birçoğunuzun dolaplarında mutlaka birer tane vardır. Ancak farklı bir kullanımla karşımızdalar. Layering akımından onlar da etkilendi. Tişört veya gömlek üzeri büstiyer ya da sadece büstiyer üzerine blazer ceket… Çılgınca gelebilir ama şu anki trendler kulağa önceden çılgınca gelmiyor muydu?

8. Floral/ Etnik Desenler

Her sezon aşkla baktığımız çiçek motifleri gittikçe büyüyor ve daha belirginleşiyor. Bu sezonun gözde motiflerinden bir diğeri olan etnik ve tropikal desenler ise baskı ve işleme ile karşımıza geliyor.