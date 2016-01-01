2017 YAZININ 6 BİKİNİ/MAYO TRENDİ

TREND 1 gün önce

Yaz sezonunun başlamasıyla birbirinden farklı bikini ve mayo modelleri vitrinlerde yerini aldı.

Plajlar bu sene yine çok renkli, çok eğlenceli. Her kesime ve her vücut şekline hitap eden mayo ve bikiniler bu sezon çok moda. Kendinize bir modeli yakıştırmadığınızda deneyebilecek bir çok alternatifiniz var. Yaza damga vuracak koleksiyonları sizler için araştırdık.

Çizgililer

Tişört ve pantolonlardaki çizgi çılgınlığı bu sezon plajlara indi. Enine, boyuna renkli veya siyah beyaz cizgili desenler plajlarda sade ve şık bir görünüm yaklamanızı sağlıyor. 5th Position ve Oysho’nun yeni koleksiyonlarında bu modellere bolca rastlayabilirsiniz.

Düğümlü Tasarımlar

Bikini ve mayoların üzerindeki düğümlü tasarımlar sizi etkisi altına alacak. Zara bu sezon bu tarz mayo ve bikinlere fazlasıyla yer verdi.

Bohem hava

H&M özgür ruh koleksiyonuyla yarattığı havayı, plaj koleksiyonunda bohem bir hava yaratarak devam ettiriyor. Örgü desenli modellerle, hem bohem tarzınızdan ödün vermeyeceksiniz hemde şıklığınızı korumaya devam edeceksiniz.

Nude’un yükselişi

Nude renginin çok trendde olduğu bu sezonda, markalar plaj koleksionlarınada bu rengi ekledi. Fakat nude rengi bikini ve mayo seçimlerinizde rengin tonuna dikkat etmenizde yarar var.

Yüksel bel geri döndü

Eski plaj fotoğraflarının vazgeçilmez bir parçası olan yüksek bel bikiniler geri döndü. Bu bikini modelleri sayesinde artık kıvrımlarınızla barışabilirsiniz. Bu sezon neredeyse her markanın koleksiyonunda bu modellere rastlayabilirsiniz.

Derin dekolte

Derin dekolteli mayolarla bu yaz plajlarda çok iddaalı olabilirsiniz.

HAZIRLAYAN LARA KALECİK