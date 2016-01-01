10 FARKLI STİL İLE MOM JEANS

TREND 41 dakika önce

Mom Jeans modeli 2017'de moda dünyasına iddialı bir dönüş yapıyor.

Eğer her kadının gardırobunda olması gereken tek bir parça söyle deseler, cevabımız hiç şüphemiz jean olurdu. Nesiller boyunca hiç bir zaman popülaritesi geçmeyen ve farklı model seçenekleriyle herkese hitap etmeyi başaran bu parça, her sezon mutlaka podyumlarda karşımıza çıkıyor. Bazen flare kesim, bazen ise skinny… 2017’nin modeli ise: Mom Jeans!

İsminden de anlaşıldığı gibi Mom Jeans, genellikle hareket ederken kendilerini rahat hissetmek isteyen annelerin giydikleri geniş kalıplı bir jean modeli. Bir anlamda yüksek belli skinny pantolonların, boyfriend ile harmanlanmış hali de diyebiliriz. Ve şimdi 90’ların sevilen bu modeli yeniden moda dünyasının gündeminde. Hadi paçalarını hafifçe kıvırıp pantolonunuzu giyin ve beyaz bir gömlek ya da kaşmir bir kazakla kombinleyerek 2017’nin bu yükselen trendine ayak uydurun.