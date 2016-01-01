10 ADIMDA FRANSIZ RIVIERA’SI STİLİ

TREND 1 gün önce

O eşsiz koyları, rengarenk binalarıyla ünlülerin tercihi Fransız Rivierası tarzını tatilinize uydurun.

Fransız Rivierası stili ne olursa olsun, 1957’de Côte d’Azur’u tanımlayan şeyler neyse, 2017’de de aynıdır. Parizyen şıklığıyla denizci stilinin birleştiği, ünlü ve zenginlerin gözde tatil beldelerinin bulunduğu Fransız Rivierası’nda, Breton çizgiler, sepet çantalar, espadriller, kısa pantalonlar bölgenin olmazsa olmaz stil parçaları. Bu yaz planlarınızda Nice, Côte d’Azur, Cannes olmayabilir ama neden Fransız Rivierası stilini Bodrum tatiline uydurmayasınız. Grace Kelly, Jenny Cipoletti, Jeanne Damas gibi isimlerden ilham alabilirsiniz. Sizler için bu stili oluşturmanız gereken parçaları derledik.

1. Anvelop Bluz

Beyaz bir flare jean ya da kot şortla kombinleyeceğiniz anvelop bluzler, bu sezon neredeyse her markada bulunmakta.

2. Hasır Kayıkçı şapkası

Venedikli gondolcuların kullandığı tepe kısmı düz bu şapka bu yaz çoğu blogger’ların gözdesi.

3. Flare Kot

Parizyen kızların vazgeçilmezi olan bu jean modeli Fransız Rivierası stilininde olmazsa olmaz bir hal alıyor. İster indigo rengi ister beyaz rengi her ortama uyan bu model jeani dolabınıza eklemelisiniz.

4. Çizgili Gömlek Elbise

Mayonuzun üzerine giyebileceğiniz, limanda bir öğle yemeği yiyebileceğiniz çizgili gömlek elbiseler, hem rahat hem de poplin kumaş olduğu için yaz sıcağında sizi serin tutacak.

5. Hasır Çanta

Plajların vazgeçilmezi hasır çantaların üzerleri işlemeli olanları bu sene çok moda. Fransız Rivierası için bizim size önerimiz rafyadan yapılan kova modelleri kullanmanız.

6. Espadril

Yaz tatili boyunca ayağınızdan çıkarmayacağınız, rengarenk, ekonomik, birbirinden rahat espadrilleri her mağazada bulmak mümkün. Ayrıca dolgu topuk modelleri akşam yemeğine giderken kombinliyebilirsiniz.

7. Düşük Omuz Elbise

İki yazdır gardrobumuzda yer alan düşük omuzlar yaz için ideal.

8. Cat-Eye Güneş Gözlüğü

Cat-eye gözlüklerle kombininize biraz nostaljik hava katarak havalı görünebilir kendinizi Monako Prensesi Grace Kelly gibi hissedebilirsiniz.

9. Mayo ve bikini

Tatilinizin hatta yazın en önemli parçası, mayolar ve bikiniler için Güney Fransa’da denizci konsepti hakim. Yüksek belli, çizgili, çapalı modeller revaçta.

HAZIRLAYAN DİLARA YILMAZ