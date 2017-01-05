TONSÜRTON GİYİM

MODA 1 gün önce

Birçok bold rengin size göre olmadığını düşünüyorsanız, sevdiğiniz bir rengin tonlarını deneyimleyin!

Birbiriyle eşleşmeyen renkler sizin anlayışınızdan, tarzınızdan çok uzaklarda ise, tek bir rengin tonlarını denemek sizin elinizde. İşe sevdiğiniz bir rengi seçmekle başlayabilirsiniz. Renk seçiminiz, bold renklerden biri olursa bu sizi daha trend gösterecektir. Renk seçiminden sonra istediğiniz kadar o rengin tonlarından oluşan parçaları bir araya getirebilirsiniz. Bu yaklaşımı baştan ayağa uygulayabilirsiniz.

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