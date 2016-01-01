TOMMYNOW DRIVE

MODA 45 dakika önce Yunus Başaran

Dün akşam gerçekleşen TOMMYNOW defilesiyle Milano Moda Haftası'nın sonuna geldik.

Birbirinden renkli ve ilginç görüntülere sahne olan Milano Moda Haftası, Tommy Hilfiger ile sona erdi. New York, Los Angeles ve Londra’da gerçekleşen ve büyük başarı yakalanan TOMMYNOW etkinliği, İlkbahar 2018 sezonunda deneysel olarak sunduğu “See Now Buy Now” (Gördüğünü Al) formatıyla tekrar sunuldu.

Bu sezon defilenin konsepti #DRIVE adıyla Formula 1’di. Podyuma ikinci kez birlikte çıkan erkek ve kadın modellerin üzerinde crop top’lar, Bomber ceketler, tulumlar, jeanler ve eşofman takımlarını, klasik Tommy renkleri olan kırmızı, mavi, beyaz renk paletlerinde gördük. Hadid kardeşlerin de yer aldığı defilede, ayrıca Gigi Hadid ile gerçekleştirilen işbirliğinin 4. ayağına da şahit olduk. Unutmadan, TommyNow etkinliği ile defilede gördüğünüz her ürünü 70’den fazla ülkede aynı anda satışa çıktı.

YAZI YUNUS BAŞARAN