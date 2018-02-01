TOMMYNOW CANLI YAYIN

MODA 10 saat önce Yunus Başaran

Milano Moda Haftası'nda gerçekleşecek defile için, ajandanıza not alın. Canlı yayın burada!

Tommy Hilfiger’ın son yıllarda birçok akıma öncülük etmesi, trendleri belirlemesine alıştık. New York, Los Angeles ve Londra’da gerçekleşen ve büyük başarı yakaladıkları TOMMYNOW etkinliği, İlkbahar 2018 sezonunda deneysel olarak sunduğu “See Now Buy Now” (Gördüğünü Al) formatını, şimdi ise Milano’ya getiriyor. Milano Moda Haftası çerçevesinde yapılacak defilede sergilenen koleksiyonlar henüz podyumdayken direkt olarak satın alınabilecek. TOMMYNOW etkinliğinde ayrıca ikinci kez kadın ve erkek koleksiyonları birlikte sunulurken, TommyXGigi kapsül koleksiyonunu da görme şansına erişeceğiz.

25 Şubat’ta düzenlenecek defile geçtiğimiz yıl olduğu gibi ALL okurları aşağıdan canlı olarak izleyebilecekler.



YAZI YUNUS BAŞARAN