TOKYO’DAN İNCİLER

MODA 1 saat önce Ilgaz Gökırmaklı

Tokyo Moda Haftası’ndan sokak stilinize ilham verecek mesajlar var!

Tokyo Moda Haftası her zaman bildiğimiz gibi, cüretkâr. İlkbahar 2018 sezonu tüm hızı ile bizi bekleyedursun, Tokyo’nun ilham veren sokak stilini keşfe çıktık. Kâğıt kalemlerinizi yanınıza alın, ipuçlarını veriyoruz.

ARI VIZ VIZ

Yağmurlu havalara inat sarı bir yağmurluk ile siyah bir kazak giyin. Bırakın arı kovanı etkisi ile gününüzü renklensin.

VEFALI DOST

Trençkotun gücü her daim bizimle. Peki ya biraz renk?

ŞEFFAFLIĞIN GÜCÜ

Kabul edin, şemsiyeler kış aylarının en işe yarar aksesuarı. Şeffaf bir şemsiyenin gücünü asla hafife almayın. Peki ya şeffaf bir güneş gözlüğü almaz mıydınız, Tokyo bildiriyor, “ Mutlaka şeffaf bir gözlük alın!”

KATLAMA SANATI

Kazaklarınızın üst yarısını katlayın, böylece kombininizin gücü ortaya çıkacak. Uçakta değilsiniz biliyoruz ancak, kombin tamamlayıcı kemerlerinizi takmayı unutmayın!

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