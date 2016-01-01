TATİL BAVULLARINI HAZIRLAYIN!

MODA 6 saat önce Ezgi Şuekinci

Hazır tatil sezonu da açılmışken, kayak merkezlerini ziyaret etmenin tam sırası!

Şehrin stresinden uzaklaşmak ve kendisini birazcık huzurun içerisine bırakmak isteyenler, tatil planlarını yapmaya başladı. Tertemiz bir hava eşliğinde, soğukların bile keyifli anları bozamadığı bir tatil isteyenler ise rotayı çoktan kayak merkezlerine çevirdi. Tatil planlarının yapıldığı sırada, özellikle stil sahibi kadınların üzerinde fazlaca düşündüğü, “Ne giyeceğim?” konusu ise ufak çaplı krizlere neden olabiliyor. Tatil merkezlerini, şıklık yarışlarının yaşandığı bir alan haline getiren “Kayak Modası” özellikle son yıllarda etkisini göstermeye başladı. Kayak planı içerisindeyseniz ve kendi kayak stilinizi oluşturarak yarışın galibi olmak istiyorsanız, aralarında ünlülerin de bulunduğu ilham dolu galerimize göz atabilirsiniz!

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