SÜSLÜ CROCS’LAR

MODA 1 gün önce

Christopher Kane, Crocs ile yeni bir işbirliğine gidiyor.

Geçtiğimiz sezon Crocs ile yaptığı sansasyon yaratan kapsül koleksiyonuyla Christopher Kane, bir kez daha ses getirmeye hazırlanıyor. Geçen sezon mermer desen üzerine taşlarla bezeli Crocs Clog modeli, bu sezon yerini kaplan desenleri ve otriş tüylü ponponlara bırakıyor. Tasarımcı Kane, yaz için ideal olduğunu söylediği Crocs’lar için şu yorumda bulundu: “Yaz için mükemmeller, çok rahat ve serin tutuyorlar. Crocs’un ikonik Clog’larına her zaman hayran kaldım, bazıları tarafından oldukça “çirkin” olduklarını ve kadınsı olmadığı için seviyorum. Fonksiyonel olması, beni ona çeken şey.”. 4 rengi bulunan Christopher Kane tasarımı Crocs’lar önümüzdeki ay 64.99 Pound’dan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak. Çirkin ya da çekici olduğunu satış rakamlarıyla göreceğiz.

HAZIRLAYAN DİLARA YILMAZ