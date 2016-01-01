SÜPERKAHRAMANLAR AŞKINA

MODA 18 saat önce Dilruba Karaköse

Vans'in çıkardığı Marvel koleksiyonu Spider Man'den Deadpool'a pek çok efsanevi karakterle hayat buluyor.

Her ne kadar çizgi roman okumak herkesin ilgisini çekmese de, süper kahramanların çekiciliği de yadsınamaz bir gerçek. Özellikle son yıllarda beyazperdede artanhakimiyetleri, onları hayatımıza daha çok dahil etmiş durumda. Bu etkinin ve popülerliğin farkında olan Vans ise Marvel dünyasının efsanevi süper kahramanlarını destansı bir işbirliğiyle bir araya getiriyor. Vans x Marvel koleksiyonu, unutulmaz kahramanlardan; Spider-Man, Hulk, Black Widow, Deadpool, Avengers ve daha fazla karakteri ayakkabı, kıyafet ve aksesuarlarda konuk ediyor.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE