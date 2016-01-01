SUPER POP-UP MAĞAZASI AÇILDI

MODA 17 saat önce

Emaar Square'de Türkiye'nin ilk monobrand pop-up mağazasını açan Super, Super severlere yeni bir deneyimin kapılarını aralıyor.

Agency Arcana tarafından, 2009 yılında ülkemize giriş yapmış olan, Retro Super Future kısa zamanda azımsanmayacak takipçiye ulaştı. Dünyanın en kaliteli lens markası olan Carl Zeiss lenslerini kullanan, özel olarak el yapımı Retro Super Future, degrade camlar, ihtişamlı tasarımlar, desenler, alışılmış dışına çıkarak deri, suet çerçeve kullanımının dahi olduğu birbirinden ilginç modeller yer alıyor. Beyoncé, Katy Perry, Rihanna, Kanye West, David Beckham ve Lady Gaga gibi dünya starlarının tercih ettiği markalar arasında yer alan Super, ülkemizde birçok ünlü tarafından da yoğun bir şekilde takip ediliyor. Geçtiğimiz ay ön açılışı gerçekleşen, Anadolu yakasının en ihtişamlı alışveriş merkezlerinden Emaar Square’de Türkiye’nin ilk monobrand Pop-Up gözlük mağazasını açan Super, bu alanda ne kadar başarılı olduğunu ve kendine güvenerek bu yolda yürüdüğünü gösterdi.

YAZI YUNUS BAŞARAN