STAR WARS TUTKUSU

MODA 12 saat önce Dilruba Karaköse

Christian Louboutin'den filme özel koleksiyon.

Bilim kurgu türünde film sevenler için baş yapıt niteliğinde olan Star Wars, 1999 yılında başladığı macerasına yeni nesilleri de dahil ederek yolculuğuna mükemmel bir şekilde devam ediyor. Serinin en son filmi “The Last Jedi” ın vizyona girmesine ise çok az bir zaman kaldı. Bu heyecan dolu maratonun sürpriz bir katılımıcısı daha var. Disney ile işbirliği yapan Christian Louboutin, filmin Rey, Admiral Holdo, Captain Phasma ve Rose Tico isimli kadın kahramanlarından esinlenerek bir koleksiyon hazırladı. Ortaya çıkan muhteşem topuklu ayakkabıların da önemli bir rolü var aynı zamanda. Satışlardan elde edilecek gelirin bir kısmı Starlight Children’s Foundation’a bağışlanarak kritik hastalığı olan çocukların tedavisinde kullanılacak.

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