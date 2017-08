SONBAHAR FEMİNENLİĞİ: FOREVER NEW

MODA 7 saat önce Sezen Berkkan

Avustralyalı giyim markası Forever New'in yeni koleksiyonu Outlandia ile sonbaharı karşılayın!

Dünyada modaya yön veren Paris, Londra, Milano ve New York’tan aldığı ilham ile koleksiyonlarını ortaya çıkaran Forever New, yeni sezon için hazırlamış olduğu Outlandia ile bizlere feminen duruş sözü veriyor. Dantelin farklı parçalarda kendine yer bulduğu, kalem eteklerle ofis stilini desteklerken, denim gömlek ve sırt çantalarıyla şehirli,şık ve rahat kadın da unutulmamış. Her türlü zevk ve tercihi göz önünde bulundurarak hazırlanan Outlandia’da, çiçek desenli midi elbiseler, şık pantolonlar ve iki parçalı kombinler dikkatimizi çekerken, vücudu kusursuz gösteren trençkotlar da beğenimizi kazanan parçalardan. Kuşak, bağcık, çizgi ve desenlerle hareketlenen etekler, fırfır, volan, dantel, kurdele detaylarıyla yeniden canlanan bluzlar, sonbahar esintisini bize en güzel biçimde yaşatmayı hedefliyorlar. Bizi bırakmaya hazırlanan yaz mevsimine inat kendini daha çok gösteren çiçekler ise sadece kıyafetleri değil, aksesuarları da etkisi altına almış.

Feminenlik ve zarafetin güzel bir harmonisi sonucu oluşmuş bu koleksiyonu incelemek isterseniz, aşağıda bulunan herhangi bir linke tıklayabilir ya da galerimize göz atabilirsiniz.

YAZI SEZEN BERKKAN