SOKAK MODASININ KRALİÇESİ

MODA 7 saat önce Ezgi Şuekinci

Kış stili için ilham arayışındaysanız, bu yazımız sizin için!

Göz kamaştıran güzelliği ve cesur stiliyle tanıdığımız Gigi Hadid için sokak modasının kraliçesi desek mübalağa etmiş olmayız. Genç yaşına rağmen yüksek moda sahnesinde boy gösteren Gigi, ne giyerse giysin tüm gözleri kendisine çevirmeyi başarıyor. Son olarak giydiği oversized pembe puffer ceketiyle Manhattan sokaklarında boy gösteren ünlü model, bir kez daha “Bu işi biliyor!” dedirtti. Biz de ALL ekibi olarak, kış stil arayışında olanlar için ilham deposu Gigi Hadid’i mercek altına aldık ve en güzel görünümlerini derledik.

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ