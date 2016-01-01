ŞİMDİ TUTKU ZAMANI!

MODA 9 saat önce Ezgi Şuekinci

Intimissimi’nin yeni koleksiyonu ile içinizdeki tutkuları açığa çıkarın!

İtalyan iç giyim markası Intimissimi’yi elegan ve şık tavrı ile tanıyoruz. Tasarımlarını Intimissimi kadınının arzularına göre hazırlayan marka, sevgililer günü için cesaret ve şehvet kokan bir koleksiyon daha hazırladı. Zarafetin temsilcisi danteller ve nakışlar ile şeffaf kumaşların ve ipeğin hakimiyetinde olan koleksiyon, sevgililer gününün tutku dolu aurasını yakalamanıza yardımcı olacak. İpek iç giyimlerin dikkat çektiği koleksiyon şuanda tüm Intimissimi mağazalarında satışta!

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