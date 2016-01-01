SEVGİLİLER GÜNÜ KOMBİNİN HAZIR MI?

MODA 8 saat önce Ezgi Şuekinci

Sevgililer Günü’nü dışarıda kutlayacaklar için stil önerileri bu dosyada!

Yılın en romantik gününün kapıya dayanmasıyla çiftleri ne giyeceğim telaşı sarmaya başladı. Bu özel günü en şık ve en stil halinizle geçirmek istemekte elbette haklısınız. ALL ekibi olarak haklı telaşınıza ortak oluyoruz ve sizlere yardımcı olabilecek tavsiyeler hazırlıyoruz. O halde gelin Sevgililer Günü’nde ne giyeceğinize birlikte karar verelim!

Eğer 14 Şubat’ı dışarıda kutlamak gibi bir planınıza varsa, öncelikle sezonun trendlerinden uzaklaşmamanızı öneririz. İşe 2018’de öne çıkan kış renklerine göz atmakla başlayabilirsiniz. Nude tonlar, kızıl renkler ve siyahlar işinize oldukça yarayabilir. Ayrıca bu romantik gününüzü sıkıntısız geçirmek istiyorsanız konfordan da uzaklaşmamalısınız. Mom tarzı jeanleri, triko elbiseleri, oversized kazakları tercih listenizde mutlaka bulundurmalısınız. Şayet gideceğiniz yer özel bir mekan ise kombininizi çeşitli aksesuarla güçlendirebilirsiniz. Saç ve makyaj konusunda ise sadelikten uzaklaşmamak en iyisi gibi. İşte sizin için derlediğimiz Sevgililer Günü kombinleri!

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