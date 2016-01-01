RONALDO’DAN HABER VAR

MODA 10 saat önce Ezgi Şuekinci

Cristiano Ronaldo, American Tourister’ın reklam yüzü oldu!

Göze hitap eden tasarımlarıyla yolcuklukları daha eğlenceli hale getiren dünyaca ünlü valiz markası American Tourister, dinamik tasarımlı valizi Soundbox’ın tanıtım çalışmaları için futbol sahalarının en popüler ismi Cristiano Ronaldo ile bir araya geldi. Seyahat trendlerine yön veren ve kusursuz yolculuklar hediye eden marka, bu girişimi ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Futbol kadar moda konusunda da başarılı olan ve erkek modasının ikonları arasında gösterilen Portekizli futbolcu, aynı zamanda dünyanın en yüksek reklam gücüne olan sahip isimlerinden. Hayatının büyük kısmını seyahatlerle geçirdiğini bildiğimiz Ronaldo’nun eğlenceli yapısı ile genç ve enerjik duruşu American Tourister’ın tasarımlarıyla hayli uyum sağlıyor. Ronaldo hayranlarının yakın markajında olan kampanyanın, televizyonda ve dijital mecralarda yayınlanan “Bring Back More” temalı tanıtım filminde, Cristiano Ronaldo’nun seyahat deneyimlerine yer veriliyor. İşte o reklam filmi!

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ