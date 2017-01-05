RICARDO TISCI’NİN EN İYİ 10 TASARIMI

MODA 18 saat önce

Givenchy'e veda eden Ricardo Tisci'nin kırmızı halı tasarımlarından siz hangisini beğendiniz?

Geçtiğimiz günlerde Ricardo Tisci’nin ayrılış haberini aldığımızda akıllarda bir soru belirdi? Givenchy’nin Kırmızı Halı’da favori marka olmasının tek sebebi olan Ricardo Tisci’nin yerine kim gelecekti? Şimdilik bu sorunun cevabını bekleyeduralım, Ricardo elinden çıkmış ve kırmızı halının en gözde yıldızlarından oluşan “En İyi 10 Givenchy elbisesi” listemizle sizi baş başa bırakalım.