MODA

RICARDO TISCI’NİN EN İYİ 10 TASARIMI

Givenchy'e veda eden Ricardo Tisci'nin kırmızı halı tasarımlarından siz hangisini beğendiniz?

Geçtiğimiz günlerde Ricardo Tisci’nin ayrılış haberini aldığımızda akıllarda bir soru belirdi? Givenchy’nin Kırmızı Halı’da favori marka olmasının tek sebebi olan Ricardo Tisci’nin yerine kim gelecekti? Şimdilik bu sorunun cevabını bekleyeduralım, Ricardo elinden çıkmış ve kırmızı halının en gözde yıldızlarından oluşan “En İyi 10 Givenchy elbisesi” listemizle sizi baş başa bırakalım.

Beyoncé; 2014 Met Gala | Bella Hadid; 2016 Met Gala | Adele; 2016 Grammy Ödülleri | Beyoncé; 2016 Met Gala

Beyoncé; 2012 Met Gala | Julia Roberts; 2014 Oscar Ödülleri | Ciara; 2013 MTV VMA

Liv Tyler; 2011 Met Gala | Naomi Campbell; 2011 amfAR | Rihanna; 2012 Brit Ödülleri