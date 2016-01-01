RENKLİ VE MODERN BİR YAZ

MODA 2 gün önce

Gardin, Summer Breeze ile yaz coşkusuna uyum sağlıyor.

Yaz ruhuna uyum sağlayacak ve en az bu mevsim kadar iç açıcı parçalar seçmek ne kadar önemliyse, onların tamamlayıcısı aksesuarlar da aynı derecede önem taşıyor. Kilit rol görerek her kombinle bütünleşecek mücevherlerin mimarı bu sefer Gardin oluyor. Ilık rüzgarlar ve deniz-kum-güneş üçlüsünün ilham kaynağı olduğu “Summer Breeze” koleksiyonu, ilk başta deniz dalgalarını anımsatan geometrik şekilleriyle dikkat çekiyor. Modern ve minimal olmayı başarırken, aynı zamanda pırlanta ve sedef detaylarını da es geçmiyor. Huzur veren saks mavisinin renkli altınla birleşmesiyle de şık dokunuşunu tamamlayan Gardin Summer Breeze koleksiyonu ARTE İstinye Park Mağazası’nda keşfedilmeyi bekliyor.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE