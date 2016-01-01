RENKLİ VE HAVALI: MANGO VIOLETA

MODA 1 gün önce Yunus Başaran

İmrenerek ve hayranlıkla takip ettiğimiz Mango Violeta projesinde sıradaki round başladı.

2018 İlkbahar-Yaz sezonuna hareketli başlayan Mango’nun Violeta kampanyasının yeni yüzü, mavi gözleriyle savurduğu etkileyici bakışlarına tutulduğumuz Stella Duval. Henüz 19 yaşındaki başarılı model ile yaptığımız ve klasik haline gelen Mango Violeta ve Meksika’da gerçekleşen çekim üzerine gerçekleşen sempatik sohbetimiz için devam edin…

Mango ile önceden de çalıştın. 3 kelimede markayı nasıl tanımlarsın?

Ferah, havalı ve klasik.

Violeta projesinde en çok neyi beğeniyorsun?

Her kadın için, yaş gözetmeksizin çok güzel kıyafetler sunuyorlar.

Her gün ya da özel bir gece için giyinirken dikkat ettiğin noktalar nelerdir?

Topuklu giymek istemiyorsanız giymeyin. Kadınlar dışarı çıkarken işkence çekmek zorunda değiller. Havalı gözüken spor ayakkabılar giyin ya da herhangi düz bir ayakkabı. O zaman daha çok eğleceğinize eminim.

Violeta koleksiyonundan her kadının olmazsa olmazı olan 3 parçayı sayarmısın?

Pembe pantolon takım, elbiselerden herhangi biri ve sandaletler.

Meksika’ya önceden hiç gitmişmiydin? Bu ülkenin en çok nesini sevdin?

Bu benim Meksika’ya ikinci gelişim. Herkesin bu kadar iyi olmasını ve canlı olmasını çok sevdim.

Sana en güzel gelen şey nedir?

Gökyüzü.

Kendini ne zaman güzel ya da seksi hissedersin?

Kendim olduğum zaman.

Yoğun bir günden sonra nasıl rahatlarsın?

Yatakta kitap okuyarak.

Güzellik ve spor rutinin nasıl?

Çok su içmek ve yoga yapmak.

Hayallerinin tatili nerede olurdu?

Deniz kenarında rahatlamak.

Moda endüstrisinde en çok neyin değişmesini isterdin?

Her anlamda daha çok çeşitlilik görmek isterdim.

Senin tutkun nedir? Boş zamanlarında neler yaparsın?

Şarkı söylemeyi seviyorum, bir de insan hakları konusunda tartışmayı…

Kadın haklarından sıkça bahsediyorsun ve onların istedikleri gibi, beden ya da cinsel seçimlerini gözetmeksizin giyinmelerini savunuyorsun. Kariyerin boyunca hiç bu tip sorunlarla karşılaştın mı?

Profesyonel anlamda hayır ama kişisel olarak erkekler tarafından aşağılandığım oldu.

Bu cümleyi bitirebilir misin: #Biz…

İnsanız (hepimiz insanız).