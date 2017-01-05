RENKLERİN ÇARPIŞMASI

MODA 25 dakika önce

İlkbaharın geldiğini sadece renklerin canlılığından değil, canlı renklerin birbiriyle çarpışmasından anlıyoruz.

Pembesi, sarısı derken, hemen hemen tüm renklerin doygunluğu bu sezon artmış durumda. Her rengin anlamının ve etkisinin farklı olduğunu düşünürsek, doyma noktasının fazlalığıda bu etkiyi arttıracağa benziyor. Dünyaca ünlü lüks tasarım markaları 2017 İlkbahar-Yaz koleksiyonlarında işlediği renk teması, tüm renkleri bir araya getiriyor. Renkleri birbirine kırdırıyorlar adeta. Şimdi tek bir renge bürünmenin yanında, tüm blok renkleri kaynaştırıp, satürasyonu arttırmanın zamanı.

YAZI MERT GÜLER