RENGARENK RIHANNA

MODA 6 saat önce

Rihanna'nın kırmızı halıda sergilediği 8 farklı tarz...

Yaptığı şarkılar ve hafif aykırı tarzıyla uzun süredir hayatımızda etkili bir yeri var Rihanna’nın. Kendine has olmak kavramının adeta vücut bulmuş hali olarak, giydiği veya taktığı her şeyi de bir şekilde kabul ettiriyor ve yakıştırıyor kendine. Modayla olan içli dışlı ilişkisini Fenty ile de destekliyor oluşu, yeteneklerinin çok yönlü oluşunu da kanıtlıyor. All’un renklere düşkünlüğü ile şekillenen bu hafta da Rihanna’nın en renkli kırmızı halı görüntülerini sizler için derledik;

Grammy Ödülleri 2007 Roberto Cavalli

Grammy Ödülleri 2008 Zac Posen

Brit awards 2011 Dior

Time 100 Gala 2012 Marchesa

Grammy Ödülleri 2013 Azzedine Alaïa

Grammy Ödülleri 2015 Giambattista Valli

Met Gala 2015 Guo Pei

Grammy Ödülleri 2017 Armani Prive

HAZIRLAYAN DİLRUBA KARAKÖSE