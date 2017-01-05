MODA
RENGARENK RIHANNA
Rihanna'nın kırmızı halıda sergilediği 8 farklı tarz...
Yaptığı şarkılar ve hafif aykırı tarzıyla uzun süredir hayatımızda etkili bir yeri var Rihanna’nın. Kendine has olmak kavramının adeta vücut bulmuş hali olarak, giydiği veya taktığı her şeyi de bir şekilde kabul ettiriyor ve yakıştırıyor kendine. Modayla olan içli dışlı ilişkisini Fenty ile de destekliyor oluşu, yeteneklerinin çok yönlü oluşunu da kanıtlıyor. All’un renklere düşkünlüğü ile şekillenen bu hafta da Rihanna’nın en renkli kırmızı halı görüntülerini sizler için derledik;
- Grammy Ödülleri 2007 Roberto Cavalli
- Grammy Ödülleri 2008 Zac Posen
- Brit awards 2011 Dior
- Time 100 Gala 2012 Marchesa
- Grammy Ödülleri 2013 Azzedine Alaïa
- Grammy Ödülleri 2015 Giambattista Valli
- Met Gala 2015 Guo Pei
- Grammy Ödülleri 2017 Armani Prive
HAZIRLAYAN DİLRUBA KARAKÖSE