PUMA’DAN BALE ADIMLARI

Puma'nın Swan Pack koleksiyonu balenin inceliğinden ilham alıyor.

Puma’nın kampanya konusunda ne kadar aktif olduğunu biliyorsunuzdur. En son Kylie Jenner ve New york City Ballet topluluğu ile gerçekleştirdikleri Swan Pack koleksiyon çekimleri tüm dünyada yankılandı. Swan Pack, kadınların kendini ifade etme özgürlüğünden ve balenin inceliğinden ilham alıyor. Çekimlerde Kylie Jenner’ın asi ve sportif tavrına ek olarak New York City Ballet topluluğu dansçıları da spor kıyafetler içinde performans sergilemelerine şahit olduk. Koleksiyonun rahatlığı ve hafifliği bu kadar net açıklanabilirdi. Koleksiyon içerisinde göze çarpan Explosive Bodysuit parçası, yüksek performans ve modayı vücudun her yanını saran bir tulumda buluşturuyor. Puma’nın antrenman ayakkabısı Fierce’ın yeni bir versiyonu olan Puma Fierce Strap Swan de koleksiyona dahil edilmiş. Ülkemizde ise bu kampanyanın uzantısı olarak son dönemin başarılı oyuncuları Serel Yereli ve Beste Kökdemir, objektiflere poz verdi. Puma, dünyanın her yerindeki kadınlara kendi olmaları konusunda ilham vermeye devam ediyor.