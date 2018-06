PRIMAVERA SOUND’TA MANGO ETKİSİ

MODA 6 saat önce Dilruba Karaköse

Mango Primavera Sound Festivali kapsamında Mango'nun yüzlerinden Chiara Totire ile keyifli bir sohbet...

Yazın gelişiyle birlikte sayısı gittikçe artan, eğlencenin doruklara çıktığı müzik festivallerinin en popülerlerinden biri olan Primavera Sound adlı uluslararası müzik festivali, modayla iç içe olan duruşunu geçen sene olduğu gibi bu sene de Mango’yla sağlıyor. Marka, müzik dünyasının bu ünlü etkinliğine sponsor olurken adını da baş sahnelerden birine veriyor. Haim, Arctic Monkeys, Nick Cave & The Bad Seeds, The National, Lykke Li gibi kült müzisyenler ve daha birçoğu bu yılki programda sahne alırken, Bu, Mango’nun müzik ile estetik arasındaki dengeyi kurarak etkinliklere katkı sağladığı ilk işbirliği de değil üstelik. Markanın Jamie Hince (The Kills), Staz y Misha Lindes (The Paranoyds), Alma Jodorowsky (Burning Peacocks) ve Sophie Auster gibi sanatçılarla yaptığı işbirliğini içeren geçmişi, bu alana olan sıkı bağlılığını ve şirketin bu alandaki uzmanlığını gösteriyor. Tüm bu detaylarla birlikte sizleri, Mango Primavera Sound Festivali kapsamında markanın yüzlerinden Chiara Totire ile gerçekleştirilen keyifli röportajı okumaya davet ediyoruz!

Moda dünyasına nasıl girmeye karar verdin? Ve tabii laboratuardan çıkmaya nasıl karar verdin?

Aslında laboratuardan çıkmam gerekti diyebiliriz. Çünkü o zamanlar yaptığım beni mutlu etmiyordu ve başka bir şey yapmam gerektiğini hissediyordum. Modayı her zaman çok sevdim bu yüzden karar almam kolay olsa da hayatımı tamamen değiştirmek zor oldu diyebilirim.

Mango ile çalışmaya nasıl başladın?

Diletta isimli stilist arkadaşım beni onlarla tanıştırdı ve hemen anlaştık.

Mango’nun tarzını 3 kelime ile nasıl tanımlarsın?

Modern, feminen ve çabasız şıklık.

Seni daha çok tanımak istiyoruz! Boş zamanlarını nasıl harcarsın?

Gidebildiğim her an plaja gitmeyi seviyorum. Ya da şehir hayatını bırakıp doğa ile bütünleşmeyi severim.

Kimlerin tarzı seni en çok etkiler?

Bir çok kişi var aslında ama bir tanesi Caroline de Maigret.