PRADA TRENİ KALKIYOR

MODA 23 saat önce Yunus Başaran

Prada'nın göz alıcı Silver Line koleksiyonunu, 1920'ler havasında bir tren kompartımanı içinde keşfetme fikri size de cazip gelmiyor mu?

Geçtiğimiz Aralık ayında Macau’dan yola çıkıp, sırasıyla Dubai ve Seul’e uğrayıp, şimdi ise bizleri ziyaret eden, her durak için seçilen özel ürünlerin orijinal bir enstalasyonla sunulduğu gezici proje, ‘Prada Silver Line’, 16 Mart – 4 Nisan tarihleri arasında İstinye Park AVM Rotunda alanında sizleri bekliyor.

Hayalleri süsleyen bir konteyner şeklinde tasarlanan ve 132 metrekare alana yayılan pop-up enstalasyon, markanın seyahat ve modernlik gibi ana temalarından aldığı ilhamla Prada’nın hareketliliğini temsil ediyor.

Çok sevilen Prada robotları ise, tren görevlileri olarak sizleri karşılıyor. Prada Silver Line, gittiği şehirlere, özel bir çanta koleksiyonunu da beraberinde getirerek ziyaretçilerine bir “ön gösterim” fırsatı sunuyor.

YAZI YUNUS BAŞARAN