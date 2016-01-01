PENTİ GELİNLERİ

MODA 3 saat önce

Düğün telaşı içinde Penti'den gelin adaylarına özel koleksiyon...

Düğün organize etmenin yoğun ve bazı noktalarda can sıkıcı tarafları dışında, yeni keşfettiğiniz ve farklı detaylarıyla ilgi çeken parçalar, bu telaşı biraz olsun renklendirip eğlenceli hale getirebiliyor. Bu sene bir ilki gerçekleştiren Penti ise mutlaka keşfe çıkılması gereken parçalarla gelin adaylarını sevindiriyor.

Plaj koleksiyonlarıyla her sene olduğu gibi bu sene de iddiasını koruyan Penti, bunun yanı sıra gelinlere özel sunduğu özel kapsül koleksiyonla kumsal düğünlerinin ve balayının vazgeçilmezi olacak tasarımlara imzasını atıyor. Bir düğünün yakın arkadaşsız olmadığı gibi Penti, gelinlerin en yakın arkadaşları nedimeleri de es geçmeyerek ‘Bride Squad’ yazılı siyah mayoları da beğeniye sunuyor.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE