PANTASHOES’LAR KAFA KARIŞTIRIYOR

MODA 7 saat önce Ezgi Şuekinci

Ayakkabı mı yoksa pantolon mu?

2017 yılında en sık kullandığımız kombinlerden birisi kuşkusuz skinny pantolon ve çizme kombiniydi. Hal böyle olunca tasarımcılar çizme trendine ekstra mesai harcadı ve yüzlerce farklı modeli modaya kazandırdı. 2018 yılının hemen başlarında dikkatimizi çekmeyi başaran bir çizme modeli var ki böylesi daha önce hiç görülmedi. Aslında ona çizme mi yoksa pantolon mu demeliyiz çok emin değiliz. Çünkü “pantashoes” diye adlandırılan bu yeni parça hem bir çizme gibi görünüyor hem de pantolon gibi giyilebiliyor. Balenciaga’nın Net-a-Porter’da sunulan 53 parçalık kapsül koleksiyonunda da pantashoes’lar dikkat çekiyor. 22 Ocak’ta online olarak satışa sunulduktan sonra, yüksek fiyatlı olmasına rağmen büyük ilgi gören pantashoes, ikon parça olma yolunda emin adımlarla ilerliyor! İşte kafa karıştıran pantashoes’lar!

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