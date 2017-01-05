PANDORA AKASYA MAĞAZASI AÇILDI

MODA 12 saat önce

Pandora'nın ülkemizde ne kadar çok sevildiğini görüyoruz. Bunu yeni açılan mağazasıyla pekiştiriyor.

Dünyaca ünlü mücevher markası Pandora, ülkemizdeki büyümesini hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz ay sonunda, Anadolu yakasının gözde alışveriş merkezlerinden Akasya’da büyük bir etkinlik ile misafirlerine hoş bir sürpriz hazırlayan Pandora, ülkemizdeki 16., İstanbul’daki 8. mağazasını sevenleriyle buluşturdu. İlham veren koleksiyonlarıyla her sezon kadınları peşinden sürükleyen Pandora, yeni sezonda mücevheri sadece aksesuar olmaktan çıkartıp, onun bir arzu nesnesi haline getirdiği, ne istediğini bilen kadınlar için hazırladığı Pandora Do kampanyası ile görünürlülüğünü daha da arttıracak.

YAZI YUNUS BAŞARAN